برج ميلاد إيران.. 435 مترًا فوق طهران المُحاصرة بالقصف

في الأيام التي أُغلق فيها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واضطربت حركة الشحن في البحر الأحمر من باب المندب، وقفز سعر برميل النفط من 60 - 69 دولارًا إلى ما فوق 84 دولارًا في ظرف أيام، ظل برج ميلاد في طهران واقفًا عند ارتفاعه المعتاد: 435 مترًا من القاعدة حتى قمة الهوائي، لا يعبأ بما يجري تحته.

برج ميلاد ليس مجرد بنية إسمنتية وفولاذية؛ إنه معلم استغرقت قراءته 11 عامًا من البناء، وأكثر من 21 موقعًا مرفوضًا قبل اختيار مكانه، وتاريخ يبدأ قبل ثورة 1979 ولم ينته حتى اليوم.​

برج ميلاد.. الفكرة قبل الأساس

في سبعينيات القرن الماضي، وجّه المخطط العمراني الأمريكي جاكلين ت. روبرتسون مشروعًا ضخمًا يحمل اسم "شهستان بهلوي"؛ مدينة حكومية وتجارية جديدة لطهران على مساحة تقترب من 5 ملايين متر مربع، تضم وزارات ومكاتب ومتاحف ودورًا ثقافية ومكتبة وطنية، بتكلفة مُقدَّرة بين 3 و5 مليارات دولار.​

جاءت ثورة 1979 وأغلقت هذا المشروع بالكامل. غير أن فكرة البرج المركزي بقيت.

​وبعد سنوات، قررت بلدية طهران إحياءها، لكن بمنطق وظيفي مختلف: تحسين شبكات الاتصالات اللاسلكية، وتقوية تغطية الراديو والتلفزيون، وتطوير البنية التحتية للبث الرقمي، إلى جانب الأرصاد الجوية والتحكم المروري - وصراحةً: بناء معلم تذكاري ورمز للبلاد.

​وفي عام 2001، اختار مجلس مدينة طهران اسم "ميلاد" تخليدًا للذكرى المئوية لمولد روح الله الخميني، فأُضيفت بذلك طبقة رمزية جديدة فوق الإسمنت والحديد.

برج ميلاد.. 21 موقعًا مرفوضًا

لم تكن البداية بالحفر، بل بالمفاضلة. ففي أواخر عام 1993، فُحص 21 موقعًا محتملًا داخل طهران، اختُزلت إلى أربعة مواقع مرشحة قبل أن يستقر القرار على منطقة "كيشا/نصر".​

بدأت أعمال البناء الفعلية عام 1997 تحت إشراف شركة "ياذمان سازه" ممثلةً لبلدية طهران، وبتصميم المهندس الدكتور م. ر. حافظي، وتنفيذ شركة "بولند بايه".

وتشير المصادر إلى أن وتيرة التنفيذ تسارعت في مرحلة لاحقة؛ إذ اكتمل 40% في السنوات الثماني الأولى، ثم أُنجز الجزء الأكبر المتبقي في نحو 30 شهرًا فحسب بعد تدخل رئيس البلدية لتسريع المشروع. وأُعلن اكتمال البناء عام 2007، ثم جرى الافتتاح الرسمي في 7 أكتوبر 2008 بحضور أكثر من 250 صحفيًا محليًا وأجنبيًا ، تحت شعار: "السماء قريبة".

أرقام برج ميلاد

يتكون البرج من خمسة أجزاء هندسية متكاملة: الأساس، والردهة، والعمود، وكتلة الرأس، وسارية الهوائي. الأساس ثُماني الأضلاع في إحالة متعمدة لأشكال العمارة الإيرانية التقليدية.​

فوق الأساس تقوم "الردهة" من ستة طوابق، تحتضن طوابقها الثلاثة الأولى 63 وحدة تجارية و11 مرفقًا لتقديم الطعام ومقهى وصالة عرض. ثم يرتفع العمود الخرساني حتى 315 مترًا، تخترقه ستة مصاعد في ثلاثة جوانب بسرعة 7 أمتار في الثانية، مع درج طوارئ في الجانب الرابع.​

عند القمة، تتربع كتلة الرأس الفولاذية بوزن 25 ألف طن من الفولاذ ، وتتوزع على 12 طابقًا تضم من الأسفل إلى الأعلى: منصة مشاهدة مغلقة، ومقهى، ومعرضًا للفنون، ومنصة مشاهدة مفتوحة، ومطعمًا دوّارًا، وطوابق اتصالات، ومطعم VIP، وطوابق ميكانيكية، وقبة سماوية.​

وفوق كل هذا، ترتفع سارية الهوائي 120 مترًا في أربعة قطاعات: الأسفل لشبكات المستخدمين، والثلاثة الأعلى لشبكات الراديو والتلفزيون الإيراني الرسمي.

​على المستوى العالمي، تضع هذه الأرقام برج ميلاد في المرتبة السادسة بين أبراج الاتصالات عالميًا - بعد طوكيو سكاي تري، وبرج كانتون في غوانغجو، وبرج CN في تورنتو، وبرج أوستانكينو في موسكو، وبرج اللؤلؤة الشرقية في شنغهاي - فضلًا عن كونه المنشأة الحرة الواقفة الـ24 على مستوى العالم، والأطول في إيران على الإطلاق.

مجمع كامل في برج ميلاد

لا يُقدَّم برج ميلاد للزائر بوصفه برجًا منفردًا، بل كمنظومة كاملة مرتبطة بـ "مركز طهران الدولي للتجارة والمؤتمرات"، تضم: فندقًا خمس نجوم، ومركز مؤتمرات دولية، ومركز تجارة عالمي، وحديقة تقنية معلومات، وموقف سيارات تبلغ مساحته 27 ألف متر مربع، ومكتبة متخصصة، وقاعة معارض، وأجزاء إدارية وثقافية وعلمية.​

435 مترًا تقرأ بها إيران اليوم

وفي ظل حرب يتحدث فيها المراقبون عن سيناريوهات تمتد من شهر إلى أشهر، وتضطرب فيها الملاحة الكاملة في البحر الأحمر، ويتوقف فيها التسييل في بعض دول الخليج، يجلس برج ميلاد في خلفية صورة طهران بهدوء لافت.

هذا البرج الذي فُحص 21 موقعًا قبل اختيار مكانه، والذي احتاج لتسريع مُعجَّل لاستكماله، والذي حمل اسمه في 2001 رمزيةً سياسية قبل أن يُفتتح بسنوات - لم يُبنَ ليكون محصنًا من الحروب، لكنه بُني ليدوم. وربما هذا وحده ما تريد إيران - أو على الأقل أبراجها - أن تقوله الآن.