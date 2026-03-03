أصدرت المحكمة الرياضية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس الجاري، قرارها بشأن الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز، بسحب لقب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025 من النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المحكمة الرياضية الدولية، قضت بأحقية النادي الأهلي الكاملة في لقب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025.

كما أعلن الأهلي، أن المحكمة الرياضية رفضت الطعن الذي تم تقديمه من قبل نادي بيراميدز، بحب لقب دوري الموسم الماضي من المارد الأحمر.

تفاصيل أزمة دوري الموسم الماضي

وتعود تفاصيل الأزمة الخاصة ببطل الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي قرر المارد الأحمر الانسحاب منها، لتقرر لجنة المسابقات خصم 6 نقاط من الأحمر، قبل أن تقوم رابطة الأندية بتعديل القرار، خصم 3 نقاط فقط.

وعقب إعلان رابطة الأندية تعديل القرار، وخصم 3 نقاط فقط من الأحمر قرر نادي بيراميدز والذي احتل المركز الثاني بالدوري الموسم الماضي، تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية "كاس"، الذي اصدرت حكمها بِأن الأزمة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026.

بطل الدوري المصري موسم 2024-2026

وكان المارد الأحمر توج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، بعدما احتل صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

