"وجود عبد ربه".. الكشف عن الجهاز الفني الجديد للنادي الإسماعيلي

كتب : يوسف محمد

04:22 م 03/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النادي الاسماعيلي
  • عرض 4 صورة
    لاعبي النادي الإسماعيلي
  • عرض 4 صورة
    نادي الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس الجاري، تعيين خالد جلال مديرا فنيا للدراويش خلفا لطارق العشري المدير الفني السابق.

وكان النادي الإسماعيلي، أعلن منذ عدة أيام، قبول استقالة المدير الفني للفريق طارق العشري، بعد الهزيمة من الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكشفت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي، عن تعيين نجم الفريق السابق حسني عبد ربه في منصب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بالنادي، متطوعا دون تقاضي أي أموال.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد بالنادي الإسماعيلي كالتالي:

علي غيط: مشرف عام على قطاع كرة القدم

حسنى عبدربه: مدير رياضي لقطاع الكرة بالنادي

خالد جلال: مدير فني

وائل كوندي: مدرب عام

أحمد فكرى الصغير: مدرب عام

عبدالله الشحات: مدرب

إسلام كاظم: مدرب مساعد

خالد متولى: مدرب حراس مرمى

كما تم تعيين الثنائي ميدو محلل أداء للفريق، بالإضافة إلى تعيين أكرم عبد العزيز ضمن الجهاز الطبي.

النادي الإسماعيلي الدوري المصري

