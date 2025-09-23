موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

بعد العودة للتألق.. قلق في الأهلي بشأن غياب نجم الفريق عن قمة الزمالك

يلاقي نادي الزمالك نظيره الجونة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وسوف تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

