الأهلي يعلن طبيعة إصابة رباعي فريقه قبل مباراة حرس الحدود

كتب : مصراوي

02:15 ص 23/09/2025
كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن طبيعة إصابة رباعي فريقه محمد مجدي "أفشة"، أحمد رمضان "بيكهام"، أحمد نبيل "كوكا" ومحمد علي بن رمضان.

وأشار جاب الله، في تصريحات صفحية له مساء الإثنين، إلى أن محمد مجدي أفشة، شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية المران، وسيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيًّا.
وأكد طبيب الأهلي أن الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الطبية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الحادي عشر.

