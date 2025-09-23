استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على موعد مباريات كأس السوبر المصري في النسخة المقبلة، بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاتحاد المصري قرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي ببطولة السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية يوم 9 من الشهر ذاته".

وأضاف: "هناك أزمة في لدى بعض الأندية في هذا الموعد، خاصة وأن إقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بيراميدز والاتحاد في الدوري يوم 3 نوفمبر، وهو ما يتعارض مع اللائحة، التي تمنح الفريق حق الحصول على 3 أيام راحة قبل أي مباراة يخوضها خارج مصر".

وعلى الجانب الآخر، لن يواجه الأهلي أي مشكلة في هذا الأمر، خاصة وأنه سيخوض مباراة في الدوري المصري أمام المصري البورسعيدي، يوم 2 نوفمبر المقبل.

مواجهات كأس السوبر المصري

الأهلي بطل الدوري سيواجه سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بينما الزمالك بطل كأس مصر أمام بيراميدز وصيف الدوري المصري الموسم الماضي.

وتصل مكافآت كأس السوبر المصري للفرق المشاركة في البطولة، إلى 600 ألف دولار، حيث من المقرر أن يمنح الاتحاد كل فريق مشارك 50 ألف دولار من الـ 600 ألف وتوزيع باقي المبلغ على أصحاب المركزين الأول والثاني.

أقرأ أيضًا:

أهلي جدة يتعهد بتسهيلات للقنوات الرياضية لحل أزمة نقل مباراة بيراميدز

بعد فوزه بأفضل نادِ .. باريس سان جيرمان يسقط أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي