الزمالك يوقف عضوية لاعبه السابق ويقدم بلاغ للنيابة
كتب ـ محمد خيري:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف عضوية تامر عبدالحميد، نجم الفريق الأسبق، بعد الإساءة التي قام بها مؤخرا، ضد المجلس.
ووفقا لمصدر مطلع أكد أن مجلس الزمالك قرر تقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة ضد تامر عبد الحميد لاعب الأبيض السابق.
وأتم المصدر، تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر أيضا منع تامر عبدالحميد من دخول النادي وإيقاف عضويته، نظرا لما بدر منه من أفعال وتصريحات ضد مجلس الإدارة وصلت للخوض في الأعراض خلال الفترة الماضية.
