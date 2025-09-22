مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

1 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

1 0
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

الزمالك يوقف عضوية لاعبه السابق ويقدم بلاغ للنيابة

كتب ـ محمد خيري:

10:08 م 22/09/2025
    تامر عبد الحميد
    تامر عبد الحميد
    تامر عبد الحميد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف عضوية تامر عبدالحميد، نجم الفريق الأسبق، بعد الإساءة التي قام بها مؤخرا، ضد المجلس.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن مجلس الزمالك قرر تقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة ضد تامر عبد الحميد لاعب الأبيض السابق.

وأتم المصدر، تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر أيضا منع تامر عبدالحميد من دخول النادي وإيقاف عضويته، نظرا لما بدر منه من أفعال وتصريحات ضد مجلس الإدارة وصلت للخوض في الأعراض خلال الفترة الماضية.

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025

وصول نجمي ليفربول وزوجاتهما إلى حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تامر عبد الحميد الزمالك إيقاف عضوية تامر عبد الحميد مجلس إدارة الزمالك

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)