أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، عن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود غدا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره حرس الحدود غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الغد، غياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، على رأسهم الثلاثي محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصفى شوبير ومحمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمر كمال ومهند أيمن.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد رضا، طاهر محمد، محمود تريزيجيه، أحمد عبد القادر، هشام مصطفى، مروان عطية، حسين الشحات، محمد رأفت وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، جراد يشار ومحمد شريف.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق حرس الحدود المركز ال 13 بجدول الترتيب، برصيد 8 نقاط جمعهم من 6 مباريات أيضًا.

