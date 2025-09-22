"3 ملفات بينهم عرض جون إدوارد".. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا هاما اليوم الإثنين، لمناقشة عددا من الملفات التي تخص فريق الكرة، وعلى رأسها الخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليا.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن مجلس الإدارة سوف يناقش اليوم 3 ملفات هامة، أبرزها، ملف راعي خارجي جديد تم تقديمه من قبل جون إدوارد، المدير الرياضي، وسيعود على النادي بموارد مالية جيدة.

كما سيناقش المجلس، بعض الحلول للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي حاليا، في ظل عدم حصول اللاعبين على المستحقات المتأخرة.

وأخيرا سيستمر المجلس في مناقشة ملف أرض أكتوبر، وتقديم مقترحات جديدة، على المسؤولين المعنيين بهذا الملف، من أجل إعادتها مرة أخرى، بعدما تمت إحالته إلى مجلس الوزراء.

