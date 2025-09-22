مباريات الأمس
"3 ملفات بينهم عرض جون إدوارد".. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك

كتب- محمد خيري:

03:06 م 22/09/2025
    مجلس إدارة الزمالك
    مدحت العدل مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    حسين لبيب
    حسين لبيب رئيس الزمالك
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
    حسين لبيب 3

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا هاما اليوم الإثنين، لمناقشة عددا من الملفات التي تخص فريق الكرة، وعلى رأسها الخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليا.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن مجلس الإدارة سوف يناقش اليوم 3 ملفات هامة، أبرزها، ملف راعي خارجي جديد تم تقديمه من قبل جون إدوارد، المدير الرياضي، وسيعود على النادي بموارد مالية جيدة.

كما سيناقش المجلس، بعض الحلول للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي حاليا، في ظل عدم حصول اللاعبين على المستحقات المتأخرة.

وأخيرا سيستمر المجلس في مناقشة ملف أرض أكتوبر، وتقديم مقترحات جديدة، على المسؤولين المعنيين بهذا الملف، من أجل إعادتها مرة أخرى، بعدما تمت إحالته إلى مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:

"بحضور والده".. بدء جلسة التحقيق مع زيزو بسبب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين لبيب مجلس الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك:



