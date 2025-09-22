مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"حقه ولكنها توقفت تماما".. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع الأهلي

12:26 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (8)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل توقف المفاوضات بين النادي الأهلي، وإمام عاشور، من أجل تعديل عقد الأخير، الذي ينتهي بعد موسمين بخلاف الموسم الحالي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إمام عاشور لم يطلب تجديد عقده مع الفريق، ولكن الأهلي هو مَن طالب تعديل عقد اللاعب بسبب تألقه في الفترة الأخيرة رفقة النادي".

وأضاف: "الأهلي رأى أن اللاعب يستحق الزيادة ويستحق الحصول على عقد أفضل، ولكن النادي وجد مغالاة كبيرة من قبل اللاعب في طلباته المالية، وهو الأمر الذي أسفر عن تأجيل المفاوضات بين الطرفين وتوقفت تماما حاليا".

وأكمل: "ولكن بشكل عام من حق الأهلي أن يطلب تعديل عقد أي لاعب بالفريق ومن حق الطرف الثاني أن يتفاوض ومن حق النادي أن يرفض وهذا أمر طبيعي، كل لاعب يرغب في تأمين مستقبله، والنادي يبحث عن مصالحه أيضًا".

وكان إمام عاشور قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين بعدها إصابته بعدوى فيروسية.

اقرأ أيضا:

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإعلامي أحمد شوبير إمام عاشور الأهلي شوبير أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة