"حقه ولكنها توقفت تماما".. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع الأهلي

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل توقف المفاوضات بين النادي الأهلي، وإمام عاشور، من أجل تعديل عقد الأخير، الذي ينتهي بعد موسمين بخلاف الموسم الحالي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "إمام عاشور لم يطلب تجديد عقده مع الفريق، ولكن الأهلي هو مَن طالب تعديل عقد اللاعب بسبب تألقه في الفترة الأخيرة رفقة النادي".

وأضاف: "الأهلي رأى أن اللاعب يستحق الزيادة ويستحق الحصول على عقد أفضل، ولكن النادي وجد مغالاة كبيرة من قبل اللاعب في طلباته المالية، وهو الأمر الذي أسفر عن تأجيل المفاوضات بين الطرفين وتوقفت تماما حاليا".

وأكمل: "ولكن بشكل عام من حق الأهلي أن يطلب تعديل عقد أي لاعب بالفريق ومن حق الطرف الثاني أن يتفاوض ومن حق النادي أن يرفض وهذا أمر طبيعي، كل لاعب يرغب في تأمين مستقبله، والنادي يبحث عن مصالحه أيضًا".

وكان إمام عاشور قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين بعدها إصابته بعدوى فيروسية.

اقرأ أيضا:

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة