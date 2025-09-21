مباريات الأمس
رسميا.. تغيير موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

11:20 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الأهلي وسيراميكا

background

كتب - محمد القرش:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغيير موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي ومباراة إنبي ضد زد أف سي في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وجاء ذلك بناء على طلب المنتخب الأول نظرا لارتباطهم بمباراة ضد منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب.

الموعد الجديد لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي على ستاد المقاولون العرب الساعة 8 مساء يوم السبت الموافق 4 أكتوبر بدلا من إقامتها على ستاد الكليه الحربيه يوم 5 أكتوبر الساعة 5 مساءً.

وتقام مباراة إنبي وزد أف سي يوم الأحد 5 أكتوبر في تمام الساعة 5 مساء على ستاد بتروسبورت وذلك بدلا من إقامتها يوم 4 الساعة 8 مساء.

