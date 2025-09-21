"رفقة بيزيرا".. شيكو بانزا يرد على أنباء رحيله عن الزمالك بهذه الطريقة

كتب - يوسف محمد:

كثرت الأحاديث، خلال الفترة الماضية حول وجود غضب من قبل اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته مع الفريق.

وكانت العديد من التقارير الصحيفة، انتشرت خلال الساعات الماضية، التي تشير إلى هروب اللاعب من نادي الزمالك، بسبب عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الماضية.

ونفى بانزا كل هذه التقارير بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشر صورة له رفقة زميله بالفريق خوان بيزيرا، خلال التواجد في مران نادي الزمالك.

وكان مصدر، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن شيكو بانزا منتظم في تدريبات الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية بشكل طبيعي، منذ عودته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، لم يتخلف عن أي مران للفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أرقام شيكو بانزا مع الزمالك

وغاب بانزا عن المباراتين الماضيتين للفارس الأبيض، أمام كلا من المصري البورسعيدي والإسماعيلي على الترتيب، حيث فاز الزمالك على الأول بثلاثية نظيفة وعلى الثاني بهدفين دون مقابل.

وشارك بانزا مع الزمالك حتى الآن، في 4 مباريات ببطولة الدوري المصري، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

