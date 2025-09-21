"22 طن في ميناء الإسكندرية".. أزمة أرض الزمالك في أكتوبر تتصاعد.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

يرى شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك السابق، أن المارد الأحمر لديه القدرة على تدارك الأمور خلال الفترة المقبلة، العودة بشكل مميز للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال شريف أشرف في تصريحات خاصة لمصراوي: "بداية الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم صعبة بشكل كبير، لم تحدث للنادي في تاريخيه، سوى مرات قليلة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأسباب، التي أدت إلى تراجع مستوى الأهلي ونتائج الفريق في الفترة الماضية، منها أسباب إدارية وكذلك أسباب فنية أيضًا، لكنني أعتقد أن الأهلي لديه القدرة على تدارك الأمر سريعا ويعود للمنافسة على لقب الدوري".

واختتم أشرف تصريحاته: "الزمالك يظهر بمستوى مميز في بطولة الدوري المصري، خلال الفترة الماضية، لكن بكل تأكيد الوقت مازال طويلا لحسم مسابقة الدوري".

ويذكر أن نادي الزمالك، يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، جمعهم من 7 مباريات بالمسابقة، فيما يأتي الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات.

