مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

0 0
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

"لن يتأهل".. الصفتي يكشف عن أزمة ستواجه منتخب مصر.. ما علاقة صلاح؟

04:35 م الأحد 21 سبتمبر 2025

عمر الصفتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ محمد الميموني:

كشف لاعب الزمالك السابق عمر الصفتي عن أزمة ستواجه منتخب مصر مستقبلاً بعد اعتزال محمد صبحي ومحمود حسن تريزيجيه.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"لن يتأهل منتخب مصر مجددًا لكأس أمم أفريقيا بعد اعتزال محمد صلاح وتريزيجيه".

وعلل لاعب الزمالك السابق رأيه بالإشارة إلى أن الجيل التالي لهما لن يضم المواهب ذاتها بعدما أصبحت المشاركة في الأكاديميات بالأمول وليس للمواهب.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أن يختتم مشواره بالتصفيات باستضافة غينيا بيساو يوم 13 من الشهر ذاته.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف إذ يحتاج لتعادل للتأهل إلى كأس العالم 2026 بصورة رسمية.


اقرأ أيضًا:

"بينهم مهاجم الأهلي الذي احترف بأوروبا".. لاعبون مصريون تركوا كرة القدم وأصبحوا نجومًا في السينما

الموعد والمرشحين ..كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر الصفتي الزمالك منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة