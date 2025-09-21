

كتب ـ محمد الميموني:

كشف لاعب الزمالك السابق عمر الصفتي عن أزمة ستواجه منتخب مصر مستقبلاً بعد اعتزال محمد صبحي ومحمود حسن تريزيجيه.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"لن يتأهل منتخب مصر مجددًا لكأس أمم أفريقيا بعد اعتزال محمد صلاح وتريزيجيه".

وعلل لاعب الزمالك السابق رأيه بالإشارة إلى أن الجيل التالي لهما لن يضم المواهب ذاتها بعدما أصبحت المشاركة في الأكاديميات بالأمول وليس للمواهب.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أن يختتم مشواره بالتصفيات باستضافة غينيا بيساو يوم 13 من الشهر ذاته.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف إذ يحتاج لتعادل للتأهل إلى كأس العالم 2026 بصورة رسمية.



