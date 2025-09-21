مباريات الأمس
مدرب بيراميدز يحسم موقف رمضان صبحي من مباراة أهلي جدة

03:50 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار._Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي يتوج بدوري أبطال أفريقيا2
  • عرض 8 صورة
    انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدرب المساعد لفريق بيراميدز، معتصم سالم، موقف لاعب فريقهم رمضان صبحي من المشاركة في مباراتهم أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننال 2025.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة عند التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر في كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال المعتصم في تصريحات لقناة أم بي سي أكشن السعودية، مساء أمس السبت:"رمضان صبحي كان مُصابًا في الفترة الماضية وعاد لمواجهة أوكلاند سيتي".

وأتم المدرب المساعد لفريق بيراميدز تصريحاته بالتنويه إلى أنهم لم يحسموا موقف رمضان صبحي بعد من المشاركة في مباراة أهلي جدة.

نتيجة مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وكان رمضان صبحي قد شارك في فوز بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة إنتركونتيننتال.

"خسارة واحدة".. ماذا قدم رامون دياز مع بيراميدز بعد اقتران اسمه بالأهلي؟

نجم سلة الزمالك يحتفل بخطبته على فنانة شابة (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي بيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز كأس إنتركونتننتال
