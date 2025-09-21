مدرب بيراميدز يحسم موقف رمضان صبحي من مباراة أهلي جدة

"الاتفاق تم مع منصور".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة حول ترشح الخطيب للانتخابات

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدرب المساعد لفريق بيراميدز، معتصم سالم، موقف لاعب فريقهم رمضان صبحي من المشاركة في مباراتهم أمام أهلي جدة بكأس إنتركونتيننال 2025.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة عند التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر في كأس إنتركونتيننتال 2025.



وقال المعتصم في تصريحات لقناة أم بي سي أكشن السعودية، مساء أمس السبت:"رمضان صبحي كان مُصابًا في الفترة الماضية وعاد لمواجهة أوكلاند سيتي".

وأتم المدرب المساعد لفريق بيراميدز تصريحاته بالتنويه إلى أنهم لم يحسموا موقف رمضان صبحي بعد من المشاركة في مباراة أهلي جدة.

نتيجة مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وكان رمضان صبحي قد شارك في فوز بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة إنتركونتيننتال.

