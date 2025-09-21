بعد قرار فيريرا.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو اليوم

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

,يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الجونة بعد غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للمباراة المقبلة.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

