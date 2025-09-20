هل اقترب كيروش من تدريب الأهلي ؟ .. رد حاسم من مساعده

"فيريرا متمسك بموقفه".. موقف لاعب الزمالك "المغضوب عليه" من مباراة الجونة

كتب ـ وسام محمد

كشف روجر دي سا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب عمان الذي يقوده البرتغالي كارولوس كيروش حقيقة اقترابهم من تدريب الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال روجر دي سا، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إنهم لم يتلقوا أي اتصل رسمي من جانب الأهلي أو حتى عن طريق الوكلاء لتدريب الفريق.

وأتم مساعد كيروش تصريحاته بقوله:" نركز الفترة الحالية على عملنا مع منتخب عمان، ولا نفكر في مناقشة أي عروض حاليا".

أرقام كيروش مع منتخب مصر

وسبق وقاد كيروش منتخب مصر خلال موسم 21/22 بـ 20 مباراة إذ فاز بـ 13 مباراة وخسر 5 وتعادل في مباراتين.

أرقام كيروش مع منتخب عمان

كيروش صاحب الـ 72 عامًا تولى قيادة منتخب عمان في يوليو 2025 إذ قاد الفريق بـ 4 مباريات فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

