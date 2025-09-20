10 لاعبين في الأهلي يهربون من خطر الإيقاف قبل القمة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك بعدما تقدم نادي إستريلا البرتغالي بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقات صفقة انتقال لاعبه الأنجولي شيكوبانزا لصفوف القلعة البيضاء.

صفقة شيكوبانزا

الزمالك كان قد تعاقد مع شيكوبانزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي إستريلا البرتغالي.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت تحركهم العاجل لتوفير المبلغ المالي المستحق للنادي البرتغالي لإنهاء الشكوى بفيفا خشية من التعرض لأي عقوبة، مشيرًا إلى أن ما أعاق سدادهم للمبلغ هو الأزمة المالية الأخيرة التي يمر بها النادي.

وكان أندريه كاسترو مدير الإعلام بنادي إستريلا أمادورا البرتغالي، قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق:" قدمنا شكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا، الزمالك تجاهلنا ومنحنا الزمالك مهلة حتى اليوم الخميس الماضي، لكنهم لم يتواصلوا معنا، لذلك قدمنا شكوى ضدهم".

أرقام شيكوبانزا مع الزمالك

وشارك اللاعب الأنجولي بقميص الزمالك منذ قدومه بـ 4مباريات سجل خلالها هدفين بواقع 289 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجديد عقد إمام عاشور

"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة



