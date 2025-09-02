مباريات الأمس
"بعد الفوز على الأهلي".. ماذا ينتظر بيراميدز في شهر سبتمبر؟

05:39 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (1)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (6)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (8)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (5)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (7)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (9)
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

نجح فريق بيراميدز في دخول فترة التوقف الدولي بفوز ثمين على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ترتيب بيراميدز في الدوري

ورفع الفوز رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 8 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

فوز بيراميدز على الأهلي جاء بعد نتائج متذبذبة خلال الأربع جولات السابق إذ فاز مباراة وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة.

وينتظر بيراميدز خلال شهر سبتمبر مباراتين في الدوري و تم تأجيل آخرتين بالدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مواعيد مباريات بيراميدز خلال شهر سبتمبر:

الخميس 18 سبتمبر ـ 08:00 مساءً: بيراميدز vs زد

السبت 27 سبتمبر ـ 08:00 مساءً : بيراميدز vs طلائع الجيش.

الأهلي وبيراميدز مواعيد مباريات بيراميدز بيراميدز
