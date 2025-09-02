القاهرة ـ مراسل مصراوي:

نجح فريق بيراميدز في دخول فترة التوقف الدولي بفوز ثمين على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ترتيب بيراميدز في الدوري

ورفع الفوز رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 8 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

فوز بيراميدز على الأهلي جاء بعد نتائج متذبذبة خلال الأربع جولات السابق إذ فاز مباراة وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة.

وينتظر بيراميدز خلال شهر سبتمبر مباراتين في الدوري و تم تأجيل آخرتين بالدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مواعيد مباريات بيراميدز خلال شهر سبتمبر:

الخميس 18 سبتمبر ـ 08:00 مساءً: بيراميدز vs زد

السبت 27 سبتمبر ـ 08:00 مساءً : بيراميدز vs طلائع الجيش.

