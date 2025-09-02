لفت عدد من لاعبي الكرة الحاليين والسابقين بصفوف الأهلي والزمالك الأنظار لهم خارج الملعب بشغفهم بالسيارات واقتنائهم الفاخر منها.

أحمد فتوح لاعب الزمالك، من نجوم القطبين الذين أعلنوا مؤخرًا في ظهورهم الإعلامي عشقهم للسيارات وشراء أكثر من واحدة لاعب وسط الأهلي مروان عطية افتتح مؤخرًا معرض سيارات خاص به.

ولكن فتوح ليس الوحيد فهناك نجمي الأهلي الحاليين أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور"، ولاعب الأهلي السابق محمود عبدالمنعم "كهربا" المحترف الحالي بصفوف القادسية الكويتي وقائد الزمالك السابق محمود عبدالرزاق "شيكابالا وغيرهم.

ونستعرض خلال السطور التالية أغلى سيارات لاعبي الأهلي والزمالك.

سيارات لاعبي النادي الأهلي

إمام عاشور يمتلك سيارة لاند روفر موديل 2021 ومرسيدس أحدث موديل ظهر بها في افتتاح معرض السيارات العالمية الخاص بزميله مروان عطية.

أحمد سيد زيزو يمتلك عدد من السيارات الحديثة بينهم البورش ومرسيدس وبي إم دبليوX6.

محمد الشناوي يمتلك عدد من السيارات والفاخرة بينهم مرسيدس GLC 200، ويتراوح سعرها 4.50مليون جنية مصري وكذلك سيارة بي إم دبليو .

أشرف بن شرقي يمتلك عدد من السيارات الفاخرة من ضمنهم مرسيدس E Class وسيارات أخرى.

محمود كهرباء لاعب الأهلي السابق يمتلك عدد من السيارات الفاخرة والعالمية بينهما بنتلي كونتيننتال جي تي فقد تجاوز 10 ملايين جنيه مصرى و جي تي و عدد من الأنواع العالمية الأخرى .

مروان عطية يمتلك عدد من العربيات الفاخرة والعالمية البارزة ويمتلك معرض سيارات.

لاعبي نادي الزمالك

أحمد فتوح امتك أكثر من سيارة كثل بينتلي من نوع "بنتايجا" سوداء اللون، ويتراوح سعرها بين 15 إلى 20 مليون جنيه حسب الفئة و مرسيدس كذلك.

محمود عبّد الرازق شيكابالا يمتلك عدد من السيارات الفاخرة من تراث حديث بينهما بى أم دبليوBMW i8 هايبرد، و تم طرح فئتين لتلك السيارة، منها i8 Roadster وسعرها يتراوح بين 3 مليون مصري .

عمر جابر يمتلك عدد من أنواع السيارات الفاخرة والعالمية بينها بورش كايين لون أبيض مطابقة للون الفريق الذي ينتمي إليه وعدد من السيارات الأخرى العالمية.

