كتب- محمد خيري:

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي الشكر لوزارة الداخلية، بعدما تمت إعادة المسروقات التي تعرض لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بالشكر والامتنان إلى سيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث القاهرة على اهتمام سيادته حين قدمت بلاغ بواقعة سرقة تعرضت لها فكانت تعليماته سريعة إلى فريق مباحث المعادي بضبط المتهم وهو ما تحقق خلال 48 ساعة".

وأكمل: "لم أصدق وكنت عوضت الله فيما سرق.. فأكرمنا الله برد ما سرق عبر رجال يسهرون ويعملون بجهد هائل في أجهزة الأمن مما يعكس تطورا كبيرا في عمل الأمن على جميع الاتجاهات".

وأضاف: "شكرا وزارة الداخلية والف شكر لمدير مباحث القاهرة اللواء علاء بشندي وألف شكر لفريق مباحث المعاد، ربنا يحميكم ويحفظكم، وتحيا مصر".

واختتم تصريحاته: "أقولها من أعماق قلبي فلم أفقد ثقتي أبدا في قدرات الأمن المصري ربما احكي ما تعرضت له في يوم ما لحماية الغير من واقعة أو وقائع مماثلة .. الشكر لله ولرجال الداخلية".