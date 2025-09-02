كتب- محمد عبدالهادي:



شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد تداول أنباء عن تشريح جثمانه، ما أعاد القصة إلى صدارة المشهد في الوسط الرياضي.

حقيقة تشريح جثة شيكا وخروج جثمانه من مدفنه

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن كل ما يتردد في الساعات الماضية حول خروج جثمان اللاعب الراحل إبراهيم شيكا من مدفنه للتشريح عار تمامًا من الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن هناك بلاغات بالفعل مقدمة من أشخاص للتشكيك في أسباب وفاته وتوجيه اتهامات بالتبرع بكليته وطالبوا بتشريح جثمانه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار من الجهات المختصة باستخراج جثته، وكل ما يتردد عن تشريح الجثة وصدور تقرير من الطب الشرعي يفيد بوجود جرح في بطنه غير صحيح.

