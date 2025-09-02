مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا

01:56 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (4)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (5)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (3)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (7)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (8)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (9)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (6)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (11)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (12)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (2)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (13)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:


شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد تداول أنباء عن تشريح جثمانه، ما أعاد القصة إلى صدارة المشهد في الوسط الرياضي.

حقيقة تشريح جثة شيكا وخروج جثمانه من مدفنه

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن كل ما يتردد في الساعات الماضية حول خروج جثمان اللاعب الراحل إبراهيم شيكا من مدفنه للتشريح عار تمامًا من الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن هناك بلاغات بالفعل مقدمة من أشخاص للتشكيك في أسباب وفاته وتوجيه اتهامات بالتبرع بكليته وطالبوا بتشريح جثمانه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار من الجهات المختصة باستخراج جثته، وكل ما يتردد عن تشريح الجثة وصدور تقرير من الطب الشرعي يفيد بوجود جرح في بطنه غير صحيح.

اقرأ أيضًا:
7 صور لبنات المشاهير المصريين في ملاعب كرة القدم.. هل يحترفن اللعبة؟

5 نجمات لكرة القدم خطفن الأنظار لجمالهن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا جثة إبراهيم شيكا وفاة إبراهيم شيكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح