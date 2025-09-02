كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الفوارق المالية الكبرى بين الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، والتي تعوق تعاقد الأبيض مع مدير فني باسم كبير.

وقال ميدو خلال برنامجه عبر قناة النهار: "لازم نفرق بين الزمالك والأهلي.. لأن الأهلي عنده أريحية في اختيار المدرب لانه عنده بادجت يوصل إلى 200 ألف يورو شهرياً.. الزمالك البادجت بتاعه قليل جدا".

وأضاف: "الأهلي عنده فرص كثيرة يجيب اسامي كبيرة بكل أريحية، ولكن الزمالك ممكن يعمل ريسك على المدرب الأجنبي بسبب الأمور المالية وميقدرش يجيب حد اسم كبير".

وأكمل: "الحل دائما أن الزمالك يا يجيب مدرب اسم كبير الكرف بتاعه بدأ ينزل وعايز يظهر في مكان كبير، يإما تاخد ريسك على مدرب صغير عنده أفكار بفلوس قليلة زي ما حصل ما جوميز".

وتابع: "اللي أنا شايفه إن الزمالك بيحاول يستنسخ نسخه جوميز مع يانيك فيريرا .. ولكن جوميز كنت تشوفه من أول مباراة بعيدا عن النتيجة .. كنت هتقول هينجح وعنده فكر ورؤية".

وأوضح: "أكثر حاجة زعلت عليها في الزمالك السنوات الأخيرة هو رحيل جوميز لانك معرفتش تعوضه".

وأضاف: "يانيك فيريرا حاليا لازم الناس اللي حواليه تنصحه النصيحة الصح، وعلشان كده أنا كنت بتمنى في الزمالك يكون فيه مدير تقني مع جون إدوارد يساعده ينجح".

واختتم تصريحاته: "جون إدوارد لو معاه مدير تقني هيكسر الدنيا لانه عنده افكار كتيرة ولكن أيده مربوطة بسبب العوامل المالية وظروف خارجه عن إرادته".