"هفرح أوي لو جه".. بركات يرشح مدرب للأهلي ويطلب عودة عبدالحفيظ

كتب- محمد خيري:رشح محمد بركات نجم الأهلي السابق، حسام البدري، للعودة لتولي تدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بجانب تواجد سيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب سوء النتائج.

قال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "شايف إن كابتن حسام البدري شخصية كويسة جدًا ومدرب عالي أوي ويمتلك الشخصية القوية، وفي نفس الوقت اللاعيبة بتحبك".

وأكمل: "بصراحة الكل بيعمل للكابتن حسام البدري حساب، وأنا أفرح لو تم اختياره كمدير فني للأهلي، ولكن لا أعرف سبب عدم اختياره أو ترشيحه حتى الآن".

وتابع: "حسام البدري من ضمن الاختيارات اللي اتبسط بيها جدًا وقادر إنه يلم الفريق، بسرعة".

وأوضح: "الدنيا في الأهلي ليست صعبة ولكن تحتاج لشوية تنظيم».

وأختتم تصريحاته: "لازم يكون في مدير كرة يساعد المدير الفني والأنسب سيد عبد الحفيظ، في هذا التوقيت".