مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"هفرح أوي لو جه".. بركات يرشح مدرب للأهلي ويطلب عودة عبدالحفيظ

10:32 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
  • عرض 14 صورة
    حسام البدري
  • عرض 14 صورة
    المدرب حسام البدري
  • عرض 14 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
  • عرض 14 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (2)
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ
  • عرض 14 صورة
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:رشح محمد بركات نجم الأهلي السابق، حسام البدري، للعودة لتولي تدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بجانب تواجد سيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب سوء النتائج.

قال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "شايف إن كابتن حسام البدري شخصية كويسة جدًا ومدرب عالي أوي ويمتلك الشخصية القوية، وفي نفس الوقت اللاعيبة بتحبك".

وأكمل: "بصراحة الكل بيعمل للكابتن حسام البدري حساب، وأنا أفرح لو تم اختياره كمدير فني للأهلي، ولكن لا أعرف سبب عدم اختياره أو ترشيحه حتى الآن".

وتابع: "حسام البدري من ضمن الاختيارات اللي اتبسط بيها جدًا وقادر إنه يلم الفريق، بسرعة".

وأوضح: "الدنيا في الأهلي ليست صعبة ولكن تحتاج لشوية تنظيم».

وأختتم تصريحاته: "لازم يكون في مدير كرة يساعد المدير الفني والأنسب سيد عبد الحفيظ، في هذا التوقيت".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بركات محمد بركات النادي الأهلي حسام البدري سيد عبدالحفيظ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان