كتب - يوسف محمد:

علق عبد المنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، على التواجد الكبير من قبل أعضاء النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

وقال شطة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعضاء النادي الأهلي مخلصين للنادي لأقصى درجة، الجميع أتى اليوم للإدلاء بصوتهم في الجمعية العمومية للأهلي".

وأضاف: "لا بد أن يكون لأعضاء النادي وجمعيته العمومية قراراتهم مصداقيتهم الخاصة، لذلك أتى اليوم إلى النادي الكثير من النجوم القدامى".

واختتم شطة تصريحاته: "النادي الأهلي دائما، يعتمد على جمعيته العمومية بشكل أساسي، لأن من خلالها نستطيع أن نحدد مصيرنا وهذا ما يحدث حاليا".

ويذكر أن تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي، أقيم اليوم، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام السابعة مساءً.

