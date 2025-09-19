مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

3 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

تحية خاصة بين تريزيجيه وجماهير الأهلي عقب نهاية مباراة الفريق أمام سيراميكا

10:44 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جماهير المارد الأحمر عقب نهاية مباراة فريقه مباشرة أمام سيراميكا كليوباترا، لتقديم التحية لهم في ظل مساندتهم المستمرة للفريق.

ومنح محمود تريزيجيه قميصه، إلى أحد جماهير المارد الأحمر التي تواجدت في المدرجات، لمتابعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

وحرصت الجماهير المتواجدة، في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، على مساندة تريزيجيه وتحيته، حيث رددت هتاف: "ابن النادي أهو، ابن النادي أهو".

وقاد صاحب ال 31 عاما النادي الأهلي اليوم، إلى تحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول من اللقاء.

وحقق المارد الأحمر، فوزا مهما اليوم الجمعة على حساب بسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:
نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟
بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الدوري المصري محمود تريزيجيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف