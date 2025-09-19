"الجمهور قاسي على تريزيجيه".. أول تعليق من على ماهر بعد الخسارة أمام الأهلي

توجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جماهير المارد الأحمر عقب نهاية مباراة فريقه مباشرة أمام سيراميكا كليوباترا، لتقديم التحية لهم في ظل مساندتهم المستمرة للفريق.

ومنح محمود تريزيجيه قميصه، إلى أحد جماهير المارد الأحمر التي تواجدت في المدرجات، لمتابعة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

وحرصت الجماهير المتواجدة، في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، على مساندة تريزيجيه وتحيته، حيث رددت هتاف: "ابن النادي أهو، ابن النادي أهو".

وقاد صاحب ال 31 عاما النادي الأهلي اليوم، إلى تحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول من اللقاء.

وحقق المارد الأحمر، فوزا مهما اليوم الجمعة على حساب بسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

