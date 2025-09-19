أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

كتب - يوسف محمد:

طالبت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، لمتابعة مباراة فريقها أمام سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بحضور رجال الإسعاف إلى مدرجات التالتة شمال.

ومع منتصف الشوط الثاني من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بدأت الجماهير تطالب بحضور رجال الإسعاف إلى مدرجات التالتة شمال، بعد تعرض أحد الجماهير في المدرج لأزمة صحية.

وعلى الفور توجه رجال الإسعاف، إلى مدرجات التالتة شمال لتقديم الإسعافات الأولية، إلى الشخص الذي تعرض لأزمة صحية، أثناء مجريات المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا

ونجح الأهلي، في تحقيق الفوز اليوم على حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 9 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا، عند النقطة رقم 10 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟



بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة