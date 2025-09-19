مباريات الأمس
مشجعة للزمالك تثير الجدل مع آدم كايد .. ما القصة؟

09:27 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مصراوي:

أثارت مشجعة للزمالك تحمل اسم "روكا بحرية" على منصة انستجرام الجدل بعد صورة لها مع المحترف الفلسطيني بصفوف الزمالك آدم كايد.

ونشرت مشجعة الزمالك عبر حسابها على منصة انستجرام صورة مع آدم كايد إذ تشابها في الملابس وتصفيف شعرهما ليعتقد الكثير من البداية إنها شقيقته ولكنه مشجعة فقط للنادي.

وذيلت مشجعة الزمالك الصورة التي نشرتها بتعليق:"مصر حرفيًا ليها بديل لكل حاجة" في إشارة للشبه بينهما.

آدم كايد ومشجعة

الزمالك كان قد ضم اللاعب الفلسطيني صاحب الـ 23 عامًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف بريدا الهولندي.

أرقام آدم كايد مع الزمالك

وشارك اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص الزمالك بـ 7 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 298 دقيقة لعب.

أول إجراء من جون إدوارد ضد منتحلي صفته

"أنا مدير ولن أرد عليه".. رسالة قوية من محمد يوسف لوكيل إمام عاشور

