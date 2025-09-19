مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

أحمد مجاهد يشيد بتنظيم الجمعية العمومية للأهلي.. ورسالة خاصة للخطيب

06:57 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (3)
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (4)
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
  • عرض 7 صورة
    أحمد مجاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أشاد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، بتنظيم الجمعية العمومية للنادي الأهلي، الذي أقيمت اليوم للتصويت على انتخابات تعديل اللائحة الأساسية للنادي.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي: "اليوم جميل جدا، كعادة النادي الأهلي منظم في كافة اجراءات الخاصة به، الأمور التنظيمية التي تتعلق بأعضائه".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولجميع أندية مصر بشكل عام".

واختتم مجاهد تصريحاته: "الكابتن الخطيب رمز كبير واسم كبير، ربنا يشفيه ويوفقه للقرار اللي هو شايفه في مصلحته ومصلحة النادي الأهلي".

وكان أحمد مجاهد حرص على الحضور إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور الجمعية العمومية والتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

والجدير بالذكر أن تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بدأ اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، منذ الساعة التاسعة صباحا، وينتهي في السابعة مساءً.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح ينتظر رقمين قياسيين ضد إيفرتون

بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد مجاهد النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الجمعية العمومية للأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الموبايل جزء من إسرائيل بين يديك".. كيف فسر الخبراء تصريحات نتنياهو؟