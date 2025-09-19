أحمد مجاهد يشيد بتنظيم الجمعية العمومية للأهلي.. ورسالة خاصة للخطيب

20 صورة من وصول لاعبي النادي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة سيراميكا بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أشاد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، بتنظيم الجمعية العمومية للنادي الأهلي، الذي أقيمت اليوم للتصويت على انتخابات تعديل اللائحة الأساسية للنادي.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي: "اليوم جميل جدا، كعادة النادي الأهلي منظم في كافة اجراءات الخاصة به، الأمور التنظيمية التي تتعلق بأعضائه".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولجميع أندية مصر بشكل عام".

واختتم مجاهد تصريحاته: "الكابتن الخطيب رمز كبير واسم كبير، ربنا يشفيه ويوفقه للقرار اللي هو شايفه في مصلحته ومصلحة النادي الأهلي".

وكان أحمد مجاهد حرص على الحضور إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور الجمعية العمومية والتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

والجدير بالذكر أن تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بدأ اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، منذ الساعة التاسعة صباحا، وينتهي في السابعة مساءً.

