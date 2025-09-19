مباريات الأمس
"عودة ياسر إبراهيم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

06:45 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره، سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

وشهد تشكيل المارد الأحمر للمباراة، عودة نجم دفاع المارد الأحمر ياسر إبراهيم، بعد التخلص من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يدخل اللقاء وهو يحتل المركز ال 16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.

فيديو قد يعجبك:



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

