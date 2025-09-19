مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

الجمعية العمومية لـ الأهلي.. وصول الخطيب ومشاركة نجوم سابقين (تغطية خاصة)

04:25 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (4)
  • عرض 21 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (4)
  • عرض 21 صورة
    محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي
  • عرض 21 صورة
    خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي (5)
  • عرض 21 صورة
    محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (6)
  • عرض 21 صورة
    مختار مختار نجم الأهلي الأسبق (1)
  • عرض 21 صورة
    مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (1)
  • عرض 21 صورة
    ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انطلقت عمليات التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى السابعة مساءً، وذلك بمقر النادي في الجزيرة.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لأبرز ما يحدث في عمليات التصويت خلال السطور التالية:

"جدول اليوم".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية للأهلي

أقيمت اليوم الجمعة الجمعية العمومية للأهلي التي تمت الدعوة لها للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الخطيب يصل مقر الأهلي بالجزيرة لحضور الجمعية العمومية (صور)

وصل محمود الخطيب رئيس الأهلي لمقر النادي بالجزيرة، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وصول نجوم ومجلس إدارة الأهلي للجمعية العمومية للنادي (صور)

توافد نجوم وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، المقامة في المقر الرئيس بالجزيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الاتحاد المصري السابق يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

حضر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ننشر صورة استمارة التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي لـ الأهلي

حصل مصراوي على صورة من الاستمارة الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بما يتوافق مع أحكام القانون 71 لسنة 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الجمعية العمومية للأهلي الخطيب لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الموبايل جزء من إسرائيل بين يديك".. كيف فسر الخبراء تصريحات نتنياهو؟