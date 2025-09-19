20 صورة من وصول لاعبي النادي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة سيراميكا بالدوري

كتبت-هند عواد:

انطلقت عمليات التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى السابعة مساءً، وذلك بمقر النادي في الجزيرة.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لأبرز ما يحدث في عمليات التصويت خلال السطور التالية:

"جدول اليوم".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية للأهلي

أقيمت اليوم الجمعة الجمعية العمومية للأهلي التي تمت الدعوة لها للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

الخطيب يصل مقر الأهلي بالجزيرة لحضور الجمعية العمومية (صور)

وصل محمود الخطيب رئيس الأهلي لمقر النادي بالجزيرة، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وصول نجوم ومجلس إدارة الأهلي للجمعية العمومية للنادي (صور)

توافد نجوم وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، المقامة في المقر الرئيس بالجزيرة.

رئيس الاتحاد المصري السابق يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

حضر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

ننشر صورة استمارة التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي لـ الأهلي

حصل مصراوي على صورة من الاستمارة الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بما يتوافق مع أحكام القانون 71 لسنة 2025.