أول تعليق من محمد صبحي بعد ارتداء شارة قيادة الزمالك أمام الإسماعيلي

عبر اللاعب محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك، عن سعادته بارتداء شارة قيادة الفريق لأول مرة خلال مباراة الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر قائد الزمالك لإصابة في الشوط الثاني من اللقاء ليرتدي محمد صبحي شارة القيادة لأول مرة، وذلك في ظل غياب فتوح ومحمود حمدي "الونش" و محمد عواد السابقين له في ترتيب جدول قادة الفريق.

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا شرف ما بعده شرف يوم هيفضل مميز بالنسبة ليا ارتداء شارة قيادة نادي الزمالك".

ماهو ترتيب شارة قيادة الزمالك؟

عمر جابر

محمود حمدي الونش

أحمد فتوح

محمد عواد

محمد صبحي

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفاز فريق الزمالك بثنائية نظيفة على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

