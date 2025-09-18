مباريات الأمس
جماهير الزمالك توجه رسالة غامضة.. ما علاقة إمام عاشور؟ (فيديو)

11:03 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت جماهير نادي الزمالك، رسالة غامضة خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

وخلال اللقاء، وجهت جماهير الزمالك التي تواجدت في مدرجات ستاد هيئة قناة السويس، رسالة غامضة، بعدما رددوا هتاف: "صالح قالها الكل يطيع إمام عاشور فوق الجميع".

وجاءت هذه الهتافات بعد الأزمة الأخيرة لأدم وطني وكيل لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعدما خرج أمس الأربعاء في تصريحات قوية هاجم فيها مسؤولي الأحمر.. لمطالعة التصريحات اضغط هنا.

موعد مباراة الزمالك والجونة المقبلة

يستعد الزمالك لمواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والإسماعيلي جماهير الزمالك الزمالك إمام عاشور
