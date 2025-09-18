"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على زد

أبدى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه لاعبوه على نظيرهم الإسماعيلي.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على مستضيفه الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.؟

تعليق فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

وقال فيريرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"سعيد بالنتيجة التي حققها الفريق والفرص التي سنحت لنا والسيطرة على المباراة ولكن كنا بحاجة لروح أكبر لقتل المباراة مبكرًا".

وأضاف مدرب الزمالك:"نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية ـ في إشارة لمباراة الأهلي ـ".

وأتم فيريرا تصريحاته بقوله:"سيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية استعدادًا للمباراة المقبلة، ونحرص باستمرار على علاج السلبيات".

موعد مباراة الزمالك والأهلي

الزمالك من المقرر أن يستضيف فريق الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري على أن يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء اليوم ذاته على نظيره الأهلي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ترتيب الزمالك في الدوري ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن نظيره المصري الوصيف.

