مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 0
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

09:34 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبدى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه لاعبوه على نظيرهم الإسماعيلي.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على مستضيفه الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.؟

تعليق فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

وقال فيريرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"سعيد بالنتيجة التي حققها الفريق والفرص التي سنحت لنا والسيطرة على المباراة ولكن كنا بحاجة لروح أكبر لقتل المباراة مبكرًا".

وأضاف مدرب الزمالك:"نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية ـ في إشارة لمباراة الأهلي ـ".

وأتم فيريرا تصريحاته بقوله:"سيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية استعدادًا للمباراة المقبلة، ونحرص باستمرار على علاج السلبيات".

موعد مباراة الزمالك والأهلي

الزمالك من المقرر أن يستضيف فريق الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري على أن يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء اليوم ذاته على نظيره الأهلي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ترتيب الزمالك في الدوري ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن نظيره المصري الوصيف.

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟

"بدرجة رجل أعمال".. 15 صورة ترصد استثمارات ميدو بجانب كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والإسماعيلي ترتيب الزمالك ضد الإسماعيلي الزمالك فيريرا موعد مباراة الزمالك والأهلي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"طرد نجم الأهلي".. بيراميدز يتفوق على زد في الدوري المصري الممتاز

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون