موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

موعد مباراة النادي الأهلي وسيراميكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وسوف تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب النادي الأهلي وسيراميكا في الدوري

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وأغلب المسابقات المحلية.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟