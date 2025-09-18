مهاجم 17 عامًا.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن فوز الزمالك على الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد على الإسماعيلي، سجل الأهداف كل من عبدالله السعيد في الدقيقة السابعة و عدي الدباغ في الدقيقة 55.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه على فيسبوك: "‏الاستمرارية.. ثقة المكسب.. القتال على كل كرة وكل فرصة كأنها أخر فرصة.. كلها مكتسبات جديدة للزمالك هتقدر يخليه يروح بعيد أوي".

وتابع: "‏الفريق غير جلده وغير شكله.. وده اللي قولته نهاية الموسم اللي فات علشان احنا ناس صريحة مالناش في الاونطة.. قولت وقتها أن الإدارة وكابتن حسين لبيب عندهم فكرة واضحة مفادها غربلة الفريق وتفويره".

وواصل إبراهيم فايق: "النهاردة انت بتشوف مؤشرات إيجابية لتجربة الزمالك مع فريق شبه جديد مع جون إدوارد، ‏برضه مع كل ما سبق كل دي مؤشراتك إيجابية مش نتائج نهائية".

واختتم:" الموسم طويل ولو عايز تحافظ على مؤشرات وثقتك لازم تنقل للي بعده.. لازم استمرارية".

