الزمالك يوضح تفاصيل إصابة عمر جابر وعبد المجيد

"على أنغام الحريفة".. زوجة حسام عبدالمجيد تعلق على فوز الزمالك اليوم

كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، إصابة ثنائي الفريق الأبيض عمر جابر وحسام عبد المجيد.

إصابة عمر جابر

وأوضح الجهاز الطبي للزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أن عمر جابر تعرض لالتواء في كاحل القدم اليمنى خلال اللقاء، على أن يخضع لفحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

إصابة حسام عبد المجيد

وتعرض المدافع الشاب حسام عبد المجيد لإصابة بكدمة قوية في الساق قبل صافرة النهاية، في انتظار تحديد حجم إصابته بشكل دقيق.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وعلى الصعيد الفني، واصل الفريق الكروي بنادي الزمالك نتائجه الإيجابية بعدما تغلب على الإسماعيلي بهدفين دون رد، ليعزز رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الدوري.

