"فيريرا ثابت على موقفه".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

كتب- محمد خيري:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة للدوري المصري.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، خلال المران الختامي، ووضح استقراره على ثبات القوام وعدم وجود تغييرات عن المواجهة الماضية أمام المصري البورسعيدي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.