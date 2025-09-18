مباريات الأمس
"الغضب يجتاح الجميع".. هل يتأثر لاعبي الزمالك بأزمة المستحقات أمام الإسماعيلي؟

10:27 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- مصراوي:

حالة من الغضب الشديد تسود لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الإسماعيلي، اليوم الخميس في الخامسة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد لدى جميع لاعبي الزمالك، لعدم الحصول على مستحقاتهم حتى الآن، رغم حصولهم على الكثير من الوعود في الفترة الماضية.

وتابع المصدر، أن اللاعبين حصلوا على مكافآت الفوز في مواجهتي فاركو والمصري، خلال الساعات الماضية، لتهدئة الأمور.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد، المدير الرياضي، تحدث مرارا وتكرار مع حسين لبيب رئيس النادي، من أجل إنهاء هذه الأزمة سريعا، وتوفير الاستقرار للاعبين.

واختتم المصدر، أنه كان مقررا أن يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة، قبل مواجهة المصري الماضية ولم يتحقق ذلك، بل وانتظر الجميع حل الأزمة في الساعات الماضية ولكن دون جدوى، وهو ما يخشاه جون إدوارد لتأثيره على أداء الفريق في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي.

الزمالك الإسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي أزمات الزمالك نادي الزمالك
