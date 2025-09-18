مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

- -
08:30

تونس‎

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا

02:07 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تألقه في الملاعب الأوروبية رفقة الريدز، وذلك بعدما تألق أمام أتليتكو مدريد في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في تسجيل هدفًا وصناعة آخر في فوز ليفربول على أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2، ليضاف في سجل تهديفه الأوروبي للاعبين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا (مع احتساب الأدوار التمهيدية):

1- كريستيانو رونالدو — 141 هدفًا

2- ليونيل ميسي — 129 هدفًا

3- روبرت ليفاندوفسكي — 105 أهداف

4- كريم بنزيما — 90 هدفًا

5- راؤول جونزاليس — 71 هدفًا

6- رود فان نيستلروي — 60 هدفًا

7- أندري شيفتشينكو — 59 هدفًا

8- توماس مولر — 57 هدفًا

9- كيليان مبابي — 57 هدفًا

10- محمد صلاح — 52 هدفًا

11- تييري هنري — 51 هدفًا

12- فيليبو إنزاجي — 50 هدفًا

