تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للمارد الأحمر في النسخة الحالية، من بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما تلقى الهزيمة في افتتاح مبارياته بالبطولة أمام إنبي بهدف دون مقابل.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، برصيد 3 نقاط، فيما يحتل صدارة ترتيب المجموعة فريق فاركو برصيد 6 نقاط.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "غزل المحلة، طلائع الجيش، فاركو، إنبي، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر كالتالي:

1- فاركو، 6 نقاط، مباراتين

2- إنبي، 6 نقاط، مباراتين

3- طلائع الجيش، 3 نقاط، مباراتين

4- غزل المحلة، 3 نقاط، مباراتين

5- الأهلي، 3 نقاط، 3 مباريات

6- المقاولون العرب، دون أي رصيد من النقاط، مباراة وحيدة

7- سيراميكا كليوباترا، دون أي رصيد من النقاط، مباراتين

