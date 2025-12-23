مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

3 0
22:00

أوغندا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:15

ناساف كارشي

كأس كاراباو

أرسنال

1 0
22:00

كريستال بالاس

مسوؤلية كبيرة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي

كتب : هند عواد

10:03 م 23/12/2025
كتبت-هند عواد:
علق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ارتداء شارة قيادة الفريق، لأول مرة في مسيرته مع القلعة الحمراء.
وارتدى حسين الشحات شارة القيادة، خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم، في كأس عاصمة مصر، وانتهت بهزيمة الأحمر بنتيجة 2-1.
وكتب حسين الشحات، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله دائما، أنها لحظات تمثل لي الكثير الذي لا يوصف، فخور جدًا بارتداء شارة الكابتن لأول مرة مسؤولية كبيرة".
واختتم الشحات: "وتشريف سأظل أعتز بيه طول مسيرتي.فهي لحظة فخر كبيرة في مشواري لهذا الكيان، دائما أهلي".

حسين الشحات النادي الأهلي القلعة الحمراء فيسبوك

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

