مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

3 0
22:00

أوغندا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:15

ناساف كارشي

كأس كاراباو

أرسنال

0 0
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

"تجول في المتحف".. تفاصيل زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك

كتب : هند عواد

09:29 م 23/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جولة أشرف صبحي في متحف الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جولة أشرف صبحي في متحف الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جولة أشرف صبحي في متحف الزمالك
  • عرض 8 صورة
    زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتحف الزمالك
  • عرض 8 صورة
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جولة أشرف صبحي في متحف الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جولة أشرف صبحي في متحف الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مقر نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، في حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "عقد الدكتور أشرف صبحي جلسة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقلعة البيضاء في إطار ودي، كما تفقد متحف النادي".

وأشار بيان النادي، إلى أن أشرف صبحي أكد على دعمه ومساندته للزمالك، بصفته أحد قطبي الكرة المصرية، ونظرًا لدوره الكبير في النهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب.

ووفقا لراديو صوت الزمالك، الذي نشر مقطع فيديو من الزيارة، تجول أشرف صبحي في متحف الزمالك، في حضور كل من حسين لبيب وحسام المندوه أمين الصندوق وهشام نصر نائب الرئيس، إضافة إلى هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي.

اقرأ أيضًا:

بسبب تذاكر أمم أفريقيا.. القبض علي 8 مواطنين في المغرب.. ما القصة؟

"بمشاركة ماييلي".. الكونغو يفتتح مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك حسين لبيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)