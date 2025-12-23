"تجول في المتحف".. تفاصيل زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من غزل المحلة

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مقر نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، في حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "عقد الدكتور أشرف صبحي جلسة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالقلعة البيضاء في إطار ودي، كما تفقد متحف النادي".

وأشار بيان النادي، إلى أن أشرف صبحي أكد على دعمه ومساندته للزمالك، بصفته أحد قطبي الكرة المصرية، ونظرًا لدوره الكبير في النهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب.

ووفقا لراديو صوت الزمالك، الذي نشر مقطع فيديو من الزيارة، تجول أشرف صبحي في متحف الزمالك، في حضور كل من حسين لبيب وحسام المندوه أمين الصندوق وهشام نصر نائب الرئيس، إضافة إلى هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي.

