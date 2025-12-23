مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:15

ناساف كارشي

الأهلي يتلقى الهزيمة بثنائية أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:28 م 23/12/2025
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي

تلقى النادي الأهلي الهزيمة أمام نظيره غزل المحلة اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز ثنائية فريق غزل المحلة في اللقاء، كلا من رشاد عرفاوي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب كيبو سعيدي الدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي المقابل، أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في اللقاء اللاعب عمر سيد معوض، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع فريق غزل المحلة رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 3 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويشارك النادي الأهلي رفقة غزل المحلة في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى كل من: "إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة حمدي ومصطفى محمد

بالفيديو.. حكاية أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمحلة كأس عاصمة مصر النادي الأهلي فوز المحلة على الأهلي

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

