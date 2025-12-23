الأهلي يتلقى الهزيمة بثنائية أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من غزل المحلة

تلقى النادي الأهلي الهزيمة أمام نظيره غزل المحلة اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز ثنائية فريق غزل المحلة في اللقاء، كلا من رشاد عرفاوي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب كيبو سعيدي الدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي المقابل، أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في اللقاء اللاعب عمر سيد معوض، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع فريق غزل المحلة رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 3 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويشارك النادي الأهلي رفقة غزل المحلة في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى كل من: "إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

