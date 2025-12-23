أول تعليق من ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من غزل المحلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من غزل المحلة

علق ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام غزل المحلة اليوم، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

وقال توروب في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة اليوم كانت فرصة لمشاركة اللاعبين الشباب مع الفريق والحصول على دقائق لعب كبيرة".

وأضاف: "لاعبي الأهلي الشباب، نجحوا في تقديم مستوى مميز مع الفريق في مباراة اليوم".

واختتم توروب تصريحاته: "لاعبي الفريق الشباب تأقلموا مع خطتنا بشكل مميز، لذا أشعر بأنهم سيقدمون الإضافة للفريق في الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

