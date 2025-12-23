مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من غزل المحلة

كتب - يوسف محمد:

08:12 م 23/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وسيراميكا 1
  • عرض 10 صورة
    الاهلي
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (5)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (4)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب يحضر للمباراة أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (2)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام غزل المحلة اليوم، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

وقال توروب في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة اليوم كانت فرصة لمشاركة اللاعبين الشباب مع الفريق والحصول على دقائق لعب كبيرة".

وأضاف: "لاعبي الأهلي الشباب، نجحوا في تقديم مستوى مميز مع الفريق في مباراة اليوم".

واختتم توروب تصريحاته: "لاعبي الفريق الشباب تأقلموا مع خطتنا بشكل مميز، لذا أشعر بأنهم سيقدمون الإضافة للفريق في الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من غزل المحلة

الأهلي يتلقى الهزيمة بثنائية أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس توروب النادي الأهلي كأس عاصمة مصر الأهلي وغزل المحلة مباراة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)