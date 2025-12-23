مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من غزل المحلة

كتب - يوسف محمد:

07:42 م 23/12/2025
تلقى النادي الأهلي الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام نظيره غزل المحلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

وبهذا الفوز رفع فريق غزل المحلة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط أيضًا في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للمارد الأحمر في النسخة الحالية من البطولة، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام إنبي بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور ال 32 ببطولة كأس مصر.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المصرية للاتصالات، يوم السبت المقبل 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

النادي الأهلي كأس عاصمة مصر الأهلي والمصرية للاتصالات موعد مباراة الأهلي المقبلة

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)