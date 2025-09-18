"22 شخصًا".. القبض على فريق كروي مزيف لتهريب البشر.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن واحدة من أغرب عمليات الاحتيال في ملف الهجرة غير الشرعية، بعدما أحبطت محاولة تهريب 22 شخصًا إلى اليابان تحت غطاء "لاعبي كرة قدم محترفين"، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.

وبحسب ما أوردته قناة Geo News ونقله موقع sports.ndtv، فقد غادرت مجموعة من الأفراد مطار سيالكوت في باكستان مدّعية تمثيل فريق كرة قدم رسمي في إطار مشاركة رياضية في اليابان، إلا أن سلطات الهجرة اليابانية شككت في مصداقية أوراقهم عند الوصول، لتُظهر التحقيقات لاحقًا أن كافة المستندات كانت مزورة، وتم ترحيلهم فورًا إلى باكستان.

ووفقًا لبيان صادر عن FIA، فإن الأشخاص المتورطين تم إخضاعهم لتدريبات دقيقة على كيفية الظهور كمحترفين في كرة القدم، بما في ذلك ارتداء زي رياضي، واتباع سلوكيات اللاعبين داخل المطارات، وذلك بهدف إقناع السلطات بغطائهم الرياضي المصطنع.

التحقيقات قادت إلى رجل يدعى مالك وقاص، الذي ثبت أنه العقل المدبر للعملية، حيث أنشأ ناديًا وهميًا يحمل اسم Golden Football Trial، واستخدمه كواجهة لتسهيل تهريب البشر مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وكشفت FIA أن وقاص قام بتزوير وثائق رسمية، شملت خطابات دعم مزيفة من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، بالإضافة إلى مستندات صادرة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، لتضفي الشرعية على أنشطة فريقه الوهمي.

وخلال التحقيقات، اعترف وقاص بتنفيذ عملية مماثلة في يناير 2024، حيث نجح في إرسال 17 شخصًا إلى اليابان بنفس الطريقة، من خلال تشكيل فريق كروي وهمي واستغلاله كستار لعملية تهريب منظم للبشر.