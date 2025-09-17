الكشف عن آخر تطورات إصابة أشرف داري لاعب الأهلي

كتب - يوسف محمد:

واصل المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة العضلية، التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأشار الحساب الرسمي للنادي الأهلي، أن داري لا يزال يواصل تنفيذ البرنامج العلاجي الخاص به، في ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، للتخلص من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالدوري.

وكان داري تعرض للإصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد وقع في فخ التعادل خلال الجولة الماضية، بعد تعادله سلبيا أمام نظيره إنبي بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

