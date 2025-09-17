مباريات الأمس
إعلان

"أحصل على حقي".. أول تعليق من الغندور بعد استدعائه للتحقيق

05:00 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    الإعلامي خالد الغندور
    الإعلامي خالد الغندور
    خالد الغندور 2
    خالد الغندور
    خالد الغندور
    خالد الغندور
    خالد الغندور
    خالد الغندور
كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي خالد الغندور، على قرار استدعائه للتحقيق، من قبل الهيئة العليا للإعلام، بسبب المنشورات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة الكابتن خالد الغندور عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعيد جدا بالتحقيق مع الجميع لنصل لمن هو المتجاوز وأتمنى أن أحصل على حقي بإذن الله".

الغندور خالد الغندور الزمالك الأهلي الأعلى للإعلام
