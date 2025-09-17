"أحصل على حقي".. أول تعليق من الغندور بعد استدعائه للتحقيق

"موقف عبدالحفيظ واقتراح منصور".. مفاجآت مدوية في انتخابات الأهلي واستجابة

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي خالد الغندور، على قرار استدعائه للتحقيق، من قبل الهيئة العليا للإعلام، بسبب المنشورات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وقررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة الكابتن خالد الغندور عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعيد جدا بالتحقيق مع الجميع لنصل لمن هو المتجاوز وأتمنى أن أحصل على حقي بإذن الله".

