"مبيسيبوش بعض".. ماذا يفعل الزمالك مع فتوح بعد إصابة إمام عاشور؟

11:53 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

حالة من التخوف والقلق داخل نادي الزمالك، بعد تأكد إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بفيروس A، بسبب مزاملته الدائمة لأحمد فتوح لاعب الأبيض.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك أكد أن الجهاز الطبي للفريق، يتخذ جميع الإجراءات الوقائية مع أحمد فتوح من أجل تجنب العدوى، خاصة وأنه كان مع إمام عاشور قريبا في أحدى المناسبات، ولزيادة الاطمئنان على حالته.

وأضاف المصدر، أن هناك إجراءات أيضا على جميع اللاعبين بخضوعهم لعينة تحليل كإجراء احترازي، من أجل التأكد من سلامة الجميع.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ، أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس A».

وأوضح الطبيب أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخبر التالى:
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟